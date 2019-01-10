Американские самолеты продолжают провокационные полеты вблизи Крыма

10.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Американский самолет-разведчик совершил очередной полет вблизи Крыма. Об этом сообщает сервис, отслеживающий авиационную активность, «Liveuamap», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным ресурса, самолет Boeing RC-135V вылетел с кипрской авиабазы в заливе Суда, пролетел вдоль побережья Абхазии и Краснодарского края, а также приблизился к Севастополю на расстояние порядка 46 километров.

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Более тщательно американский разведчик обследовал территорию вблизи Керченского пролива – он порядка шести раз пролетел мимо.

Ранее российские военные засекли американский самолет-разведчик в небе над Черным морем вблизи Крыма.

Сообщалось также, что американские разведывательные дроны и самолеты-разведчики каждый день «утюжат» небо над Крымом, высматривая российские системы ПВО, расположенные на полуострове, и мониторя ситуацию в Керченском проливе.