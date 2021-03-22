Подпишись на рассылку
22.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Скандал, СМИ
Просмотров:

Американские СМИ недовольны скандальным заявлением Байдена


Поступающие из Вашингтона сигналы свидетельствуют о том, что американская сторона не заинтересована в дальнейшей эскалации отношений с Москвой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В качестве одного из такого сигнала издание называет публикацию в газете The Washington Post.

«С неожиданной критикой высказываний Джо Байдена [назвавшего президента РФ «убийцей»] в минувшую субботу выступила газета The Washington Post, ранее не раз задававшая тон в информационных кампаниях против Москвы и атаковавшая предшественника Джо Байдена на посту президента Дональда Трампа», – пишет российское издание.

«Ссора с Россией и Китаем поднимает вопросы о том, будет ли Байден стремиться налаживать продуктивные отношения с ними или конфронтация и противоборство станут новой нормой», — отмечается в статье, опубликованной американской газетой.

Она упрекает нового главу Белого дома в том, что он, вопреки ожиданиям, не стал следовать канонам классической дипломатии, а бросился повторять приемы своего предшественника в Белом доме, создавая «непредсказуемые, а порой и хаотичные последствия на дипломатической арене».

Напомним, что после скандального заявления Байдена Россия отозвала своего посла из США.

Также мы рассказывали, как Путин ответил на оскорбление Байдена.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть