Американские СМИ недовольны скандальным заявлением Байдена

22.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Поступающие из Вашингтона сигналы свидетельствуют о том, что американская сторона не заинтересована в дальнейшей эскалации отношений с Москвой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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В качестве одного из такого сигнала издание называет публикацию в газете The Washington Post.

«С неожиданной критикой высказываний Джо Байдена [назвавшего президента РФ «убийцей»] в минувшую субботу выступила газета The Washington Post, ранее не раз задававшая тон в информационных кампаниях против Москвы и атаковавшая предшественника Джо Байдена на посту президента Дональда Трампа», – пишет российское издание.

«Ссора с Россией и Китаем поднимает вопросы о том, будет ли Байден стремиться налаживать продуктивные отношения с ними или конфронтация и противоборство станут новой нормой», — отмечается в статье, опубликованной американской газетой.

Она упрекает нового главу Белого дома в том, что он, вопреки ожиданиям, не стал следовать канонам классической дипломатии, а бросился повторять приемы своего предшественника в Белом доме, создавая «непредсказуемые, а порой и хаотичные последствия на дипломатической арене».

Напомним, что после скандального заявления Байдена Россия отозвала своего посла из США.

Также мы рассказывали, как Путин ответил на оскорбление Байдена.