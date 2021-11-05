Американский военный: «Экономика США рушится»

05.11.2021 08:22 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

США столкнулись с экономическим и социальным кризисом –в магазинах не хватает продуктов, а грузовой транспорт перестал нормально работать, и решать эти проблемы некому.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил бывший представитель НАТО в России, отставной американский военный Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В США экономика рушится. У нас уже в магазинах даже нет всех продуктов на полках. Нарушена логистика, корабли стоят неделями, не могут разгрузиться, фуры не могут ходить из одного штата в другие. А министр транспорта, который нетрадиционной ориентации, в декретном отпуске. И, конечно, он не работает. Несколько месяцев коллапс транспорта, а он в декретном отпуске. С ковидом то же самое – люди уже никому не верят, никто ни черта не знает», – сказал Табах.

Напомним, ранее в Москве заявили, что к весне следующего года цены на газ на международном рынке могут достигнуть 3000 долларов за тысячу кубометров.

Кроме того, ранее Гарри Табах заявил, что после позорного вывода войск из Афганистана этой стране никто не будет доверять, и больше не пустят ее военных на свою территорию, что неминуемо приведёт к краху США .