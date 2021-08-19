Американский офицер проклинает Байдена и оплакивает США

19.08.2021 18:12 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США погибают. После позорного вывода войск из Афганистана этой стране никто не будет доверять, и больше не пустят ее военных на свою территорию.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший представитель НАТО в России, советский эмигрант, офицер американской армии Юрий Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Табаха, кадры бегущих из Афганистана американских военных навечно останутся в памяти всего мира.

«Ситуация ужасная – моя страна погибает. Страна, за которую я воевал, за которую отдали жизни. И сегодня президент моей страны уснул у штурвала. Где он? Кто вообще отвечает за это? Что происходит? Его нет, он в отпуске… Он уснул у штурвала, он не в себе… Сегодня другие люди переживают, кто в теме. Украинцы понимают, что они завтра, это будет с ними. Где эти все так называемые журналисты, эксперты, политологи, которые говорили: «Трамп – клоун, а Байден придет, порядок наведет». Что у него из всех политиков самый большой опыт в международных отношениях. Нормальные отношения международные у нас сегодня, у Америки? Нам больше никто доверять не будет, нас никто никуда не пустит, все эти кадры навечно останутся», – заявил Табах.