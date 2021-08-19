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19.08.2021 18:12 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Скандал, США, Украина
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Американский офицер проклинает Байдена и оплакивает США

Новости УкраиныСША погибают. После позорного вывода войск из Афганистана этой стране никто не будет доверять,...

США погибают. После позорного вывода войск из Афганистана этой стране никто не будет доверять, и больше не пустят ее военных на свою территорию.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший представитель НАТО в России, советский эмигрант, офицер американской армии Юрий Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Табаха, кадры бегущих из Афганистана американских военных навечно останутся в памяти всего мира.

«Ситуация ужасная – моя страна погибает. Страна, за которую я воевал, за которую отдали жизни. И сегодня президент моей страны уснул у штурвала. Где он? Кто вообще отвечает за это? Что происходит? Его нет, он в отпуске… Он уснул у штурвала, он не в себе…

Сегодня другие люди переживают, кто в теме. Украинцы понимают, что они завтра, это будет с ними. Где эти все так называемые журналисты, эксперты, политологи, которые говорили: «Трамп – клоун, а Байден придет, порядок наведет». Что у него из всех политиков самый большой опыт в международных отношениях.

Нормальные отношения международные у нас сегодня, у Америки? Нам больше никто доверять не будет, нас никто никуда не пустит, все эти кадры навечно останутся», – заявил Табах.

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