Американский дипломат: На Украине происходит то же, что раньше в Косово

20.10.2022  21:42 (Мск), Белград
Оливер Галич .  
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Сербия, Скандал, Спецоперация, США


Бывший посол США в Сербии Уильям Монтгомери заявил, что нынешняя ситуация на Украине напоминает события в Косово в 1999 году.

Об этом он заявил в интервью изданию «Косово Online», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший посол США в Сербии Уильям Монтгомери заявил, что нынешняя ситуация на Украине напоминает...

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«Запад оправдывал бомбардировки Сербии жестоким обращением с косовскими албанцами. Русские оправдывают свои действия на Украине жестоким обращением с этническими русскими. Так что, по иронии судьбы, русские используют против нас наши собственные действия.

Это парадоксально, что Косово было взято силой и вопреки резолюции 1244 Совета Безопасности ООН – при поддержке Запада. Но мы защищаем Украину, потому что Россия пытается сделать там то же самое», – рассуждал Монтгомери.

Экс-посол США в Сербии также отметил, что не обладает никакой информацией о том, что обсуждается в ходе нынешних визитов иностранных дипломатов в диалоге между Белградом и Приштиной, но может сказать, что большая часть сделанного ранее была попыткой избежать конфликта.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Косово албанские сепаратисты при поддержке НАТО продолжают формирование собственной армии, хотя это прямо запретил СБ ООН.

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