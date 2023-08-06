Американский дипломат: Трамп мягко подталкивал Вучича к «сливу» Косово, а Байден наломал дров

Алексей Топоров.  
06.08.2023 03:18
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия, США


Экс-представитель президента Дональда Трампа на переговорах по Косово Ричард Гренелл заявил, что во времена правления его босса отношения между Сербией и верхушкой албанских сепаратистов Косово были намного лучше.

Об этом Гренелл рассказал Real American Voice, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-представитель президента Дональда Трампа на переговорах по Косово Ричард Гренелл заявил, что во времена...

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Гренелл обвинил в нынешнем обострении вокруг в Косово действующего президента США Джозефа Байдена и Евросоюз.

По его словам, когда Трамп был президентом США, между Приштиной и Белградом было заключено четыре соглашения, и последнее из них (Вашингтонское – ред.) было самым крупным. После чего ожидалось, что произойдет нормализация отношений в регионе через экономику. И прогресс был настолько успешен, что с Белградом и Приштиной также обсуждались вопросы вывода с территории Косово оккупационного контингента НАТО.

Но после к власти пришла команда Джо Байдена и решила, что в авангарде диалога должны быть европейцы.

«Так что за последние три года ответственность несут европейцы, и то, что мы видим сейчас – это хаос, насилие на грани войны», – отметил Гренелл.

Напомним, что в сентябре 2020 года в Вашингтоне при прямом посредничестве Дональда Трампа было подписано соглашение между президентом Сербии Александром Вучичем и «премьером» Косово Авдуллой Хоти. В нем в частности было оговорено, что Косово присоединяется к проекту так называемого «Балканского мини-шенгена» – свободной экономической зоны, учрежденной трехсторонним договором Сербии, Северной Македонии и Албании.

Также Вашингтон обязался вложить 1,1 миллиардов евро в строительство шоссе «Ниш – Приштина», миллиард евро в реконструкцию железной дороги, идущей по тому же направлению, а Американское агентство развития планировало  открыть свой офис в Белграде.

После прихода к власти Байдена и возвращение на Западные Балканы ястребиной риторики демократов, большинство оговоренных в Вашингтонском соглашении пунктов не было реализовано.

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