Американский дипломат: Трамп задействовал дешевый трюк с Украиной

Анонс передачи Украине новой партии американских дальнобойных ракет – «дешевый приём» Дональда Трампа.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Его стиль ведения переговоров – это всегда угроза и давление, но давайте не будем забывать, что он успешно создал себе запасной вариант в Украине.

То есть: «Европейцы, вы хотите продолжать войну? Я не буду вам мешать. Хотите купить ракеты? Пожалуйста, я продам их вам для передачи Украине, но сам в этом участвовать не буду, это ваша ответственность… Это война Байдена, я не согласен с тем, что я должен ее унаследовать, я собираюсь привлечь европейцев – кажется, они хотят продолжать войну. Я буду поддерживать Альянс, играя на их глупости и зарабатывая на этом деньги. И когда Украина проиграет, я смогу сказать: «Смотрите, я не препятствовал сотрудничеству в области разведки, я не лишал Украину оружия, даже дальнобойного, в любом случае, это европейцы настояли на этом».

Ну, вообще-то это, наверное, правда, но я думаю, это довольно дешевый прием», – заявил Фримен.