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31.08.2021 11:14 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика
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Американский эксперт: «Такой серьезной ситуации в Боснии не было с 90-х годов»

Эксперт по безопасности из США, член Международной независимой комиссии по расследованию страданий всех народов...

Эксперт по безопасности из США, член Международной независимой комиссии по расследованию страданий всех народов в районе Сребреницы Стивен Мейер считает, что действия прошлого Верховного представителя по БиГ окончательно разделили сербов и бошняков.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В анонсе телепередачи на государственном телеканале Республики Сербской – РТРС, которая выйдет в эфире завтра, Мейер делает вывод, что бывший Верховный представитель по БиГ Валентин Инцко внес изменения в Уголовный кодекс страны, вводящие уголовную ответственность за отрицание «геноцида в Сребренице» в ответ на заключение Независимой международной комиссии по расследованию страданий всех народов в регионе Сребреница с 1992 по 1995 год.

Напомним, что комиссия пришла к выводу, что в Сребренице не было геноцида, а обоюдное насилие в регионе спровоцировали карательные действия бошнякско- исламистских вооруженных формирований.

«Закон Инцко» привел к еще более серьезному разделению между боснийцами и сербами. Я думаю, что вполне возможно, что этот закон, если он будет реализован, и особенно в случае введения санкций против сербских лидеров из Республики Сербской, может привести Республику Сербскую к независимости. Я считаю, что ситуация настолько серьезная, какой она не была с 90-х годов», – убежден Стивен Мейер.

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