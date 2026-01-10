Американский генерал: Путин не получит ни Киев, ни Одессу, ни даже Славянск
Россия за четыре года СВО не смогла взять ни один из ключевых городов Украины – и Запад не допустит, чтобы это произошло.
Об этом заявил в интервью британскому каналу ITV недавно ушедший в отставку с поста спецпредставителя Дональда Трампа генерал Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Он проигрывает, он не выигрывает. Если бы он выигрывал войну, он был бы в Киеве, он был бы на западном берегу Днепра. Если бы он побеждал, он был бы в Одессе. Ничего из этого не сработало. Он уже четыре года ведет войну. Ему просто нужно понять, что он не получит желаемого. Мы должны говорить ему, что он не победит», – сказал Келлог.
Он уверяет, что Россия не освободит даже Краматорск со Славянском: «Я не думаю, что он их сможет взять с учетом укреплений. У них нет достаточных резервов для этого».
По его словам, России предлагается смириться с уходом большей части Украины в западную сферу влияния – и то, Киев при этом, всего скорее, юридически оставит лазейку для посягательств на Крым и Донбасс в будущем.
«У США есть доктрина Уэллса, которая восходит к 1940 годам. Она применялась к странам Балтии. Захват территории в результате агрессии не будет признан», – сказал Келлог.
Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Владимир Путин объяснял, почему для России важно юридически на международном уровне закрепить новые границы.
«Нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано основными международными игроками. Одно дело – территории признаны и находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договорённости это будет нападение на РФ со всеми вытекающими ответными мерами. Или это будет рассматриваться как попытка вернуть “законно принадлежащую Украине” территорию. Это разные вещи», – говорил российский лидер.
