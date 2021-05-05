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05.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Хорватия
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Американский корабль доставил военную технику США для размещения в Хорватии и БиГ

В хорватский порт Задар, очищенный от сербов, прибыл корабль ВМФ США YUMA, доставивший часть...

В хорватский порт Задар, очищенный от сербов, прибыл корабль ВМФ США YUMA, доставивший часть американской военной и транспортной техники для предстоящих учений Immediate Response 21.

Об этом сообщает VecernjiList, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации издания, американское военное судно YUMA T-EPF-8 зашло в задарский порт Гаженица накануне. Ожидается, что военную технику США впоследствии перевезут в казармы «Полковник Мирко Вукушич» в Земунике, где было создано 21-е экспедиционное командование немедленного реагирования (IR21) для оказания материально-технической поддержки всем силам, участвующим в учениях в Хорватии и Боснии и Герцеговине Immediate Response 21(Немедленный Ответ).

Далее технику планируется перебросить в конечные пункты назначения, на военный полигон «Евгений Кватерник» в Слуне и на военные полигоны в Боснии и Герцеговине.

В ближайшие дни ожидается прибытие и второй партии военной техники и вооружения США в порт Гаженица.

Напомним, что накануне также в албанский порт Дуррес прибыли более 28 тысяч военнослужащих НАТО для участия в учениях «Защитник Европы 2021».


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