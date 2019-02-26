Американский посол рассказала украинцам, чего они хотят

26.02.2019, Одесса, Владимир Гладков

Народ Украины якобы желает, чтобы страна продолжала двигаться по заданному Майданом курсу.

Об этом в эфире YouTube-канала «DumskayaTV» заявила посол США в Украине Мари Йованович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Социология чётко показала, чего хочет украинский народ. Украинцы хотят трёх вещей. Мира в Донбассе, но не любой ценой. Они хотят иметь сильную, процветающую и прозрачную Украину», – отметила она.

Также, по мнению Мари Йованович, украинцы хотят продолжить «путь в ЕС», начавшийся в 2004 и 2014 годах.

«И третье – они хотят продолжать двигаться в том направлении, которое было задан сначала в 2004 году, а потом в 2014 году во время «революции достоинства». Они хотят двигаться в направлении европейской интеграции», – добавила посол.

Напомним, ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко сообщал, что страна вернётся к домайданному уровню развития экономики не раньше 2032 года при сохранении нынешних темпов.

Также, по мнению профессора Высшей школы экономики Дмитрия Евстафьева, разгул бандеровщины на Украине напрямую связан с экономическим упадком этой страны.