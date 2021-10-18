Американский профессор: США отказались от драконовских санкций против России

18.10.2021 10:38 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Несмотря на визит в Париж госсекретаря Энтони Блинкена.США и Франции не удалось полностью преодолеть разногласия, вызванные разрывом Австралией в пользу американцев многомиллиардного контракта с Парижем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил профессор международных отношений факультета госуправления Гамильтон-колледжа (штат Нью-Йорк) Алан Кафруни.

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«Визит Энтони Блинкена в Париж на прошлой неделе, а также его встреча с Боррелем в Вашингтоне, возможно, успокоили ситуацию. Но франко-американская напряженность остается высокой»,— заявил эксперт.

Также в ходе визита Блинкена в Париж стороны, как сообщил Госдеп, «изучили запуск диалога США—ЕС на высоком уровне по России и следующую встречу высокого уровня диалога США—ЕС по Китаю, которая произойдет позднее в этом году».

По мнению американского политолога, диалог между ЕС и США по поводу России вряд ли приведет к значительным изменениям.

«В условиях растущего внимания к Китаю администрация Байдена стремится к стабильности на европейском направлении, о чем свидетельствует ее отказ вводить новые драконовские санкции против России и попустительство в отношении трубопровода «Северный поток-2», — резюмировал Кафруни.

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