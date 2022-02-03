Американский сенатор отчитал Орбана за «поведение в Москве»

Недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву серьезно беспокоит США. Единство стран Запада разрушает и позиция Германии, которая отказывается от давления на Россию.

Об этом, выступая на слушаниях Хельсинской комиссии США, посвященных «агрессии России в отношении Украины и реакции Запада», заявил американский сенатор Бен Кардин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Меня беспокоит то, что господин Орбан находится в Москве, и его поведение уже в течение некоторого времени ставит под сомнение его настрой на поддержание связей с НАТО.

Похоже, на сегодняшний день, что это не очень влияет на решимость НАТО. Но если у вас какие-то другие взгляды, сообщите нам о них, объясните.

Вы говорили, что Германия, с другой стороны, преследует свои интересы, включая газопровод, который построен в Германию из России», – обратился сенатор к участникам слушаний.