Американский сенатор отчитал Орбана за «поведение в Москве»

03.02.2022  14:14 (Мск), Вашингтон,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Венгрия, Германия, Дзен, Политика, Россия, США


Недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву серьезно беспокоит США. Единство стран Запада разрушает и позиция Германии, которая отказывается от давления на Россию.

Об этом, выступая на слушаниях Хельсинской комиссии США, посвященных «агрессии России в отношении Украины и реакции Запада», заявил американский сенатор Бен Кардин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву серьезно беспокоит США. Единство стран Запада...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Меня беспокоит то, что господин Орбан находится в Москве, и его поведение уже в течение некоторого времени ставит под сомнение его настрой на поддержание связей с НАТО.

Похоже, на сегодняшний день, что это не очень влияет на решимость НАТО. Но если у вас какие-то другие взгляды, сообщите нам о них, объясните.

Вы говорили, что Германия, с другой стороны, преследует свои интересы, включая газопровод, который построен в Германию из России», – обратился сенатор к участникам слушаний.

Тем не менее, Кардин решил закончить свое выступление оптимистично, выразив надежду, что европейские страны сохранят единство в деле давления на Россию.

«Из разговоров, которые произошли буквально на этой неделе, выходит, что европейцы понимают общность своей миссии, понимают необходимость совместных действий против России, чтобы предотвратить дальнейшие вылазки. Я с удовольствием отмечаю это единство», – заявил американский политик.

Напомним, во время визита в Москву Орбан заявил, что антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, нанесли Венгрии гораздо больший вред, чем России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть