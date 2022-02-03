Американский сенатор отчитал Орбана за «поведение в Москве»
Недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву серьезно беспокоит США. Единство стран Запада разрушает и позиция Германии, которая отказывается от давления на Россию.
Об этом, выступая на слушаниях Хельсинской комиссии США, посвященных «агрессии России в отношении Украины и реакции Запада», заявил американский сенатор Бен Кардин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Меня беспокоит то, что господин Орбан находится в Москве, и его поведение уже в течение некоторого времени ставит под сомнение его настрой на поддержание связей с НАТО.
Похоже, на сегодняшний день, что это не очень влияет на решимость НАТО. Но если у вас какие-то другие взгляды, сообщите нам о них, объясните.
Вы говорили, что Германия, с другой стороны, преследует свои интересы, включая газопровод, который построен в Германию из России», – обратился сенатор к участникам слушаний.
Тем не менее, Кардин решил закончить свое выступление оптимистично, выразив надежду, что европейские страны сохранят единство в деле давления на Россию.
«Из разговоров, которые произошли буквально на этой неделе, выходит, что европейцы понимают общность своей миссии, понимают необходимость совместных действий против России, чтобы предотвратить дальнейшие вылазки. Я с удовольствием отмечаю это единство», – заявил американский политик.
Напомним, во время визита в Москву Орбан заявил, что антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, нанесли Венгрии гораздо больший вред, чем России.
Спасибо!
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