Американский генерал обвинил Германию в нежелании «сдерживать Россию»

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Новости Украины

Германия отказывается идти на поводу у США и признавать опасность наступления России на Украину, а также усиливать антироссийские санкции. Это беспокоит Вашингтон, поскольку ФРГ является ключевой страной Европы, на которую смотрят все остальные.

Об этом, выступая на слушаниях Хельсинской комиссии США, посвященных «агрессии России в отношении Украины и реакции Запада», заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Администрация (США) и НАТО теперь переходят от пассивного сдерживания к активному сдерживанию. Они объявили, что новые войска теперь будут переброшены в Европу. Даже Франция предложила перебросить войска в Румынию. Не все наши союзники настолько решительно действуют. Германия, например, сомневается. Германия является ключевым игроком, потому что все смотрят на Германию. Мы очень обеспокоены нерешительностью Германии, мы призываем Германию к тому, чтобы публично, наконец-то заявила, что Россия является агрессором, и что все карты на столе, они поддерживают возможные санкции против России», – заявил Ходжес.