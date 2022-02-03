Американский генерал обвинил Германию в нежелании «сдерживать Россию»

03.02.2022  13:51 (Мск), Вашингтон,
Максим Карпенко.  
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Германия, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Германия отказывается идти на поводу у США и признавать опасность наступления России на Украину, а также усиливать антироссийские санкции. Это беспокоит Вашингтон, поскольку ФРГ является ключевой страной Европы, на которую смотрят все остальные.

Об этом, выступая на слушаниях Хельсинской комиссии США, посвященных «агрессии России в отношении Украины и реакции Запада», заявил  бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия отказывается идти на поводу у США и признавать опасность наступления России на Украину,...

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«Администрация (США) и НАТО теперь переходят от пассивного сдерживания к активному сдерживанию. Они объявили, что новые войска теперь будут переброшены в Европу. Даже Франция предложила перебросить войска в Румынию.

Не все наши союзники настолько решительно действуют. Германия, например, сомневается.

Германия является ключевым игроком, потому что все смотрят на Германию. Мы очень обеспокоены нерешительностью Германии, мы призываем Германию к тому, чтобы публично, наконец-то заявила, что Россия является агрессором, и что все карты на столе, они поддерживают возможные санкции против России», – заявил Ходжес.

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