Американское посольство наплевало на гибель мирных жителей Донбасса

29.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В украинских СМИ широко освещается тема гибели в на линии соприкосновения четверых ВСУшников – даже посольства США и Великобритании сделали заявления по этому поводу.

«Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи г. Шумы. Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, которое причиняет страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах, и прекратить агрессию в Украине», – заявил в пресс-службе посольства США в Киеве.

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В свою очередь, посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс также обвинила в произошедшем Росси и заявила, что даже одна потерянная жизнь – это много.

«С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна потерянная жизнь – это уже много», – написала она в соцсети.

Произошедшее прокомментировал в эфире телеканала «Россия 1» журналист и телеведущий Владимир Соловьёв. Он отметил двуличность и избирательность представителей Запада, которые оголтело обвиняют Россию, но при этом не замечают преступлений ВСУ в Донбассе.

«На Донбассе погибло четверо бойцов украинской армии. Посольство США заявило, что глубоко опечалено, посол Британии с ужасом узнал об их смерти.

А я не помню, хоть раз были такого рода сообщения по поводу гибели мирных людей в Донбассе? Нет. То есть гибель жителей Горловки, Луганска, Донецка, Макеевки – это не интересно. То есть гибелью мирных людей в ЛНР и ДНР эти граждане не опечалены. Видимо, там другие люди», – сказал Соловьев.

В свою очередь, донецкий историк и политолог Владимир Корнилов напомнил о пенсионере из Донецка, которого недавно хладнокровно застрелил украинский снайпер.

«Мы хотим мира! А скажите пожалуйста, как отреагировала Украина на первую смерть за последний год мирного жителя, 71-летнего дончанина. Вы про него вспоминаете? Он хотел мира, когда в него, извините, практически в лоб целились, как кролика подстрелили.

Вы о нём хоть раз вспомнили? Кто-то на Украине задался вопросом – почему погиб мирный житель? Какое-то посольство отреагировало на смерть этого мирного жителя?

Главное, Зеленский сказал: «Я посылаю какого-то своего человека разобраться с обстоятельствами гибели этих четырёх военных». А послы США и Великобритании тут же во всём разобрались, как они погибли, тут же, моментально, выдали «твитты». Но ни слова не сказали про гибель этого 71-летнего жителя Донецка.

Вас не интересуют люди. Мирошниченко честно и открыто говорит: «Нам не нужны эти люди. Пусть они там вымрут, погибнут», – возмутился Корнилов.