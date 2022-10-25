Ана Брнабич: Приоритетом работы нового правительства Сербии станет энергетика

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Представляя в Скупщине (парламенте) Сербии новый состав правительства страны, премьер Ана Брнабич заявила, что приоритетом его работы станет новая энергетическая политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Абсолютным приоритетом нашего правительства станет энергетика или, как сказал президент Сербии, новая энергетическая политика. Мы намерены вложить в новую энергетическую политику Сербии 12 миллиардов евро до 2025 года», – заявила Ана Брнабич. «Мы заканчиваем строительство нового блока ТЭС «Костолац» и возведение газового интерконнектора с Болгарией, который станет альтернативным маршрутом и откроет выход к терминалам сжиженного газа в Греции. Продолжим строительство гидроэлектростанции «Бук-Биела»в Боснии и Герцеговине, начнём возводить ГЭС «Бистрица» и «Джердап-3» и прокладывать нефтепровод в Венгрию для диверсификации маршрутов поставок нефти. Стремясь к большей стабильности, независимому энергоснабжению, мы не можем больше опираться только на один источник или одного партнера», – сказала Брнабич.

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При этом она не упомянула, что ныне Сербия большую часть газа получает из России по цене, которая в несколько раз ниже, чем на европейских биржах.

Представляя кандидатов в министры, о которых подробно писал «ПолитНавигатор», Брнабич выразила уверенность, что они сделают всё возможное и полностью посвятят себя работе, которая является величайшим долг перед своей страной и своим народом. Утверждение нового состава правительства Сербии возможно в среду или четверг.

Как отметил спикер Скупщины Владимир Орлич, всё зависит от того, насколько долго депутаты будут обсуждать внесённые кандидатуры.

«То есть сегодня днем, вечером и завтра мы продолжим обсуждение, и когда парламент проголосует, министры принесут присягу. Сегодня это не реально, но, может быть, завтра или в четверг», – сказал Орлич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Александр Вучич и Ана Брначбич заявили, что Сербия не вводит санкции против России, поскольку это противоречит интересам страны.