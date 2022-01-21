Аналитик: Цены на газ для Молдовы будут расти

21.01.2022  11:45 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Газ, Дзен, Молдова, Россия, Энергетика


Кишиневу до конца отопительного сезона придется испытывать трудности с оплатой за российский газ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Кишиневу до конца отопительного сезона придется испытывать трудности с оплатой за российский газ. Об...

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«Я думаю, что до конца этого отопительного сезона подобная ситуация будет повторяться. Пока она связана с тем, что цены на газ на европейском споте остаются достаточно высокими. Это означает, что для Молдавии они также будут расти», – сказал Салихов «Известиям».

По его словам, кассовый разрыв между тем, сколько «Молдовагаз» получает от потребителей и какую сумму нужно заплатить «Газпрому», приводит к дефициту финансовых ресурсов.

«В этой ситуации возможно два варианта системного решения. Первый: в Молдавии произойдет еще одно повышение цен на газ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности. Второй: придется привлекать внешние источники финансирования — или со стороны бюджета, или кредиты», – добавил эксперт.

Он не исключает теоретической возможности для реализации третьего варианта, предусматривающего пересмотр условий соглашения с «Газпромом», но пока не видит, как он может быть реализован.

«Всегда есть такой вариант. Но с учетом того, что контракт был заключен недавно, пока непонятно, что может послужить основанием», – резюмировал Салихов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», несколько дней назад Молдова объявила, что ей нечем платить за российский газ.

Затем все же в Кишиневе с трудом нашли деньги для оплаты, но при этом ввели чрезвычайное положение в сфере энергетики.

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