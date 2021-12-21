Аналитик объяснил, что страны ЕС лишь статисты в игре США против России

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Североатлантический союз – это управляемая США структура, а не союз равноправных государств.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт клуба «Валдай», заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

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По его словам, намерение МИД РФ обсуждать вопросы безопасности преимущественно с США объясняется, с российской точки зрения, отсутствием у ЕС субъектности в этом вопросе.

«Они не более чем статисты и площадка, на которой США реализуют свою политику. НАТО, как считают в Москве, не коллективный союз государств, а гегемонистская структура, управляемая Вашингтоном», — сказал Суслов «Коммерсанту».

Он считает, что наиболее вероятный сценарий развития ситуации — это начало диалога с США. По мнению аналитика, на таких переговорах могут обсуждаться вопросы нерасширения НАТО на страны постсоветского пространства (за исключением уже состоящих в альянсе стран) и неразмещения ударной инфраструктуры в странах Восточной Европы.

Кроме того, прогнозирует Суслов, Москва будет настаивать на изменении позиции США в контексте военно-технического сотрудничества с Киевом и в вопросе выполнения Украиной Минских соглашений.

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