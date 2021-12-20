Ермолаев: «Украина исключена из переговоров. Ей сообщат о новом миропорядке»

20.12.2021  13:55 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Новости Украины

Украина будет вынуждена либо смириться с потерей своих регионов, либо согласиться на выполнение «Минских соглашений».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет вынуждена либо смириться с потерей своих регионов, либо согласиться на выполнение «Минских...

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По мнению Ермолаева, это будет результатом договоренностей между Россией и Западом, в которых Украина участия не принимает.

«В очень сложном положении в этот период времени оказывается Украина. Она встречает 2022 год в очень сложном экономическом положении, я не хочу это все описывать. Во-вторых, она выключена из процессов переговоров», – сказал эксперт.

«Грубо говоря, несмотря на залихватское, что без Украины об Украине не говорят, без Украины об Украине говорят, договариваются и ей сообщат скоро правила, по которым будет устанавливаться новый миропорядок. Либо он будет конфликтный, и тогда Украина теряет [ЛДНР], либо он будет равновесный, тогда Украина будет вынуждена по этим правилам стабилизировать свою территорию и договариваться с сепаратистами», – заявил Ермолаев.

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