Аналитики объяснили, при каких условиях закончится война в Донбассе

16.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Вместо выполнения взятых на себя обязательств и урегулирования конфликта в Донбассе Киев всячески срывает мирный процесс и выставляет неприемлемые требования, что затягивает окончание войны на неопределённый срок.

Об этом говорится в исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК), который возглавляет известный российский политолог Алексей Чеснаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«9 июня прошло ровно полгода после переговоров «нормандской четверки» в Париже. Примерно два месяца назад, как анонсировали участники квартета, после выполнения ряда условий парижского саммита, должна была состояться следующая встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины в Берлине.

Однако на сегодняшний день ни одно из решений парижской встречи, которые были зафиксированы на «бумаге» в итоговом коммюнике, так и остается невыполненным», – говорится в сообщении.

Аналитики уверены, что Киев полностью провалил процесс урегулирования конфликта в Донбассе из-за невыполнения ряда взятых на себя обязательств – обстрелы ЛДНР продолжаются, разведение сил не проводится, а выполнение Минских соглашений полностью застопорилось.

Поэтому, при сохранении нынешней динамики выполнения парижских обязательств, самый завышенный по ожиданиям саммит «нормандской четверки» может быть оценен для процесса урегулирования как провальный. И многочисленные русофобские выходки Владимира Зеленского и его команды являются тому подтверждением.

По мнению экспертов, требования Киева неприемлемы ни для Донбасса, ни для Москвы.

«Артикулируемые украинской стороной «красные линии» Зеленского ничем не отличаются от той позиции, которую занимала команда Порошенко. А именно — переговоры только с Россией, но не с республиками, интеграция Донбасса только на украинских условиях, сначала полное прекращение огня, роспуск ополчения ДНР и ЛНР, демонтаж республик, возвращение границы, а только потом проведение местных выборов с избранием легитимных представителей.

Допускается получение Донбассом символического особого статуса, но ничем не отличающегося от прав других регионов в рамках так называемой децентрализации.

Позиции России и республик также известны и неизменны. Это необходимость прямых переговоры Киева с фактическими властями в Донецке и Луганске, максимально широкая и закрепленная в Конституции Украины автономия Донбасса, твердые гарантии для участия правящей элиты республик в будущей украинской политической жизни, зафиксированные в законе о широкой амнистии.

Как видно, эти позиции несовместимы друг с другом и между ними нет «золотой середины» для компромисса. Но при этом стратегия каждой из сторон состоит в том, что рано или поздно может вынудить другую сторону подчиниться своим «красным линиям».

Таким образом, конфликт не решаем, пока один из его участников не пойдет на компромисс с другим в ущерб своим интересам. А значит, конфликт в Донбассе продолжится ровно до того момента, пока либо какая-то из сторон резко не изменит свою позицию, либо радикально не изменятся обстоятельства для России и Украины», – подчеркнули в ЦПК.

В исследовании пришли к выводу, что Россия ни за что не оставит ЛДНР на произвол судьбы, а значит, учитывая непомерные желания Украины, разрешить конфликт в Донбассе может только кардинальное изменение ситуации.

«В такой ситуации значительный прогресс в переговорах маловероятен. Он может стать результатом только кажущегося сейчас нерациональным, а потому непредсказуемого в настоящий момент изменения позиций одной или обеих сторон.

Вместе с тем, будет продолжаться вялотекущий мирный процесс, потому что ни Россия, ни Украина не могут позволить себе из него выйти, рассчитывая возможные риски усиления давления или потери текущих в целом комфортных для себя переговорных позиций», – резюмировали эксперты.