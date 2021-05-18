«Английский делает из нас рабов-гречкосеев» – Фарион объявила бой космополитизму

18.05.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Изучение иностранных языков, в том числе и английского, является для украинцев признанием собственного рабства и делает невозможным построение самостоятельной украинской нации.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила одиозная экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если меня спросят, что будет, если мы не будем идти за глобалистическим трендом, знаете, куда я их посылаю? Не туда, куда нас обычно посылает наша власть, я их посылаю в XII-XIII век, когда очень глобальным было латиноязычное образование, и все рвались учиться за границей. Я спрашиваю, они с помощью латинского языка и популярного тогда польского на Западной Украине и русского на Восточной Украине построили своё украинское государство? Нет.

Так же и сейчас, если вы учите английский язык вместо украинского языка, вы признали свою второстепенность, вы сказали, что мы нация недостойная, нация гречкосеев, нация, которую можно расчленить, с которой можно сделать рабов, а землю уже продали», – сказала она.

Также нацистка отметила, что космополитизм – неправильный путь, подтверждением этого является выход Великобритании из ЕС.

«В истории ещё не было такого, чтобы нас уничтожили, украинофилов не вышлют в Колыму, потому что у нас нет Колымы. Тараса Шевченко тоже загоняли в космополитическое стойло в Академии искусств в Санкт-Петербурге, и что из этого получилось? Ничего. Брексит в Великобритании это подтвердил, Британия вышла с этого нового совка, который называется Европейским Союзом, потому что это не нужно», – заключила Фарион.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинская власть запускает с июля процесс дерибана земли, который приведет к тому, что государству придется по завышенной в несколько раз цене выкупать свою землю у иностранных владельцев.

Также, ранее президент Украины Владимир Зеленский решил заманивать иностранных инвесторов на Украину английским языком.