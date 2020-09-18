Антироссийская риторика Запада принимает очертания предвоенной

18.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Коллективный Запад уверовал в свою безнаказанность, решив выплеснуть годами копившуюся ненависть к России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень тревожно от той ситуации, которая у нас складывается с коллективным Западом. Эта резолюция [Европарламента] – не просто какое-то остервенение моментальное, это выплеск накопленной годами ненависти к России. Когда нам говорят, что это какие-то спецслужбы что-то подкинули, ну нет, это же неправда.

Это просто ненависть всей европейской элиты, которая ненавидит нас за то, что мы просто другие, но и за то, что она оказалась поставленной в положение велосипеда. Она вынуждена и дальше идти по вот этой конфронтационной линии, она не может уже остановиться, она говорит глупости, несуразности. Ну вот эта бутылка, история с этой бутылкой – это, ну, запредел, это идиотизм, но она вынуждена это говорить. И она будет говорить еще большие глупости, они будут принимать еще большие резолюции, более глупые резолюции», – заявил Евстафьев.

«Мне один пытливый читатель в одной из социальных сетей задал вопрос: «А как вы думаете, когда будет Европарламентом признано правительство России в изгнании?» Я думаю, это будет очень скоро. В [немецкой клинике, где содержится Навальный] Шарите? Ну, может быть и в Шарите, а может быть еще где-то. Я думаю, это будет скорее, чем мы думаем, я думаю, это произойдет в районе Нового года. Мы получим признание европейскими органами правительства России в изгнании. Может, в районе 2021 года. Но, тем не менее, это факт, который будет иметь очень серьезные последствия», – добавил эксперт.

«А сегодня же уже есть «создание российского университета за рубежом как первый шаг», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Абсолютно точно, с постановкой задачи об изменении Конституции Российской Федерации. Прямо записано, – согласился политолог. – Да, мы можем говорить, что Европарламент – это консультативный орган, но посмотрите просто на всё вокруг, на остальное. А вот, например, такая замечательная оговорочка (огововорочка или не оговорочка, случайная или не случайная) Дональда Трампа о том, как он рассматривал и не рассмотрел ликвидацию Асада. Случайно он это оговорился или нет?»

«Самые большие глупости происходят, когда элита начинает действовать в состоянии инвариантности. Они себя поставили в состояние инвариантности. Но самое главное ещё в другом. Знаете, что меня больше всего смущает во всей этой истории? Как они легко теряют лицо, как они легко соглашаются на потерю лица, как вот эти все джентльмены легко теряют лицо. Ну, им говорят, да ты врешь, этого не может быть, он говорит – да ладно.

Это можно делать только в одном случае, когда вы абсолютно уверены, что в ближайшем будущем произойдет обнуление той глупости, которую вы успели наговорить. А что это может быть? Это война», – заключил Евстафьев.