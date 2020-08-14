Арестантов – на волю: Лукашенко пытается успокоить протест пряником после кнута

14.08.2020, Минск, Алесь Мищенко

Власти Белоруссии анонсировали выпуск на волю арестованных в ходе протестов. Александр Лукашенко поручил разобраться по фактам задержаний, а глава МВД страны Юрий Караев извинился перед пострадавшими от действий его подчиненных.

Наблюдатели гадают, чем вызвана внезапная перемена настроя белорусской власти. «Либерализец» может быть хитрой игрой – сменой кнута на пряник с целью снизить напряжение в стране, или же следствием международного давления на Минск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Юрий Караев

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу, – заявил глава белорусского МВД в эфире одного из телеканалов страны. – Мы должны быстрее отпускать задержанных, и уже начали это делать».

И, действительно, после слов министра из белорусских СИЗО начали массово выпускать задержанных. В Минске их встречает толпа родственников и сторонников оппозиции. Некоторые пытались хлопать, но выходящие просят прекратить аплодисменты – говорят, что за каждую овацию снаружи изолятора внутри реагируют новыми побоями.

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Одна из освобожденных – врач скорой помощи Анастасия. Девушка на камеру рассказала журналистам, как ее задержали на акции медиков, приставив к голове автомат – и как она слышала по ночам в изоляторе, как избивают мужчин.

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«Конечно, белорусская власть испугалась не столько протестующих, сколько вышедших на улицу заводчан, медиков, железнодорожников. Протест рабочих и крестьян – страшный сон Лукашенко», – полагает находящийся сейчас в Минске российский военкор Александр Коц.

Наталья Кочанова

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, – по сути выступила от имени Лукашенко, который все эти дни не появляется в публичном пространстве, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. – Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние – переданы под расписку родителям. Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение».

Однако, судя по настрою оппозиции, к примирению там не готовы, и масла в огонь подливают рассказы задержанных о бесчеловечном и жестоком обращении со стороны белорусских силовиков. Очередная массовая акция уже запланирована на субботу, весь же минувший день было также неспокойно, по всей стране против режима Лукашенко выходили трудовые коллективы различных предприятий, женщины в поддержку арестованных вставали вдоль дорог с плакатами протестного и патриотического содержания.

Можно предположить, что попытка режима Лукашенко найти взаимопонимание с протестующими связана с давлением на него со стороны Запада: президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в совместном заявлении призвали своего белорусского коллегу прекратить уличное насилие и выпустить задержанных. А Госдеп, как уже сообщал «ПолитНавигатор», грозил перекрыть поставки нефти.

«Слушайте голос своих граждан и позвольте им говорить свободно… Это стало бы соответствующим шагом к началу настоящего национального диалога. Мы твердо верим, что диалог – это всегда лучший путь для продвижения социального развития, обсуждения реформ и будущего вашей страны», – сказано в совместном заявлении лидеров европейских государств.

Практически одновременно посол Белоруссии был вызван в МИД Германии, где от него потребовали дать объяснение о ситуации в стране, а затем довели позицию Германии по вопросу, правда, не изложив смысл послания публично.

Российский телеведущий Андрей Медведев отмечает, что уступки оппозиции могут быть восприняты ей как слабость, а силовиками – как предательство.

«Белорусский разворот, конечно, весьма интересен. Заявления главы МВД и главы верхней палаты парламента, по сути, означают, что, во-первых, власть решила снизить прессинг на протестующих. И признала, что перегнула с дробовиками, резиновыми пулями и прочим.

Во-вторых, теперь по логике вещей, должны последовать наказания силовиков, «виновных в перегибах». Но только они вряд ли жестили на улицах исключительно из личного злодейского характера. Им приказ дали жестить. И пообещали, что всех прикроют и последствий не будет.

Отсюда в-третьих. Слова министра, его извинения, для силовиков, равнозначны поражению/предательству. Сразу возникает ассоциация с Януковичем и Украиной.

А в-четвертых, протестующие явно будут считать это все своей победой. Хотя ее и нет. Элита же всерьез не отсупает. Просто команду «фас» отменят.

Очень трудно дать прогноз, чем дело кончится. Но интересно, это все так само получилось, или это какая-то часть элиты сыграла сценарий вокруг Лукашенко? На второй вариант указывает слишком большое количество явно сформированных ситуаций. Задержание «бойцов ЧВК», задержания журналистов, жесткие действия милиции.

Это вряд ли Запад. Размах не тот. Там только сейчас пытаются на ходу вписаться в ситуацию.

Но еще ничего и не кончилось. Сегодня задержанных выпустили, многие сильно озлоблены. Массовые акции ждут в субботу. Силовикам интересно, что прикажут делать, и как они теперь реагировать будут?» – рассуждает Медведев.