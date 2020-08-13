Трудный выбор Вашингтона: США не понимают, как поступить с Лукашенко

13.08.2020, Москва, Максим Карпенко

В Соединенных Штатах еще не определись, как будут поступать в отношении Минска, где после президентских выборов, на которых было объявлено об очередной победе Александра Лукашенко, вспыхнули массовые беспорядки, жестко подавляемые силовыми структурами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио Свобода» заявил экс-глава ЦРУ, госсекретарь США Майк Помпео.

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У него поинтересовались, будут ли США теперь поставлять нефть в Белоруссию и отправят ли в Минск посла, о чем ранее были достигнуты договоренности.

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«Мы должны разобраться с этими вопросами. Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами, и мы глубоко разочарованы, что они не были свободными и честными. Мы уже видели такое поведение раньше, и мы жалеем, что все складывается точно так же. Мы видели насилие и его последствия. К мирным демонстрантам относятся так, как не должны. Мы еще не определились, какой будет надлежащая реакция, но могу сказать одно: мы будем сотрудничать с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и которые так же обеспокоены тем, что произошло», – сказал Помпео.

При этом он уклончиво добавил, что США будут действовать «исходя из интересов белорусского народа».

Также ему был задан вопрос о возможности новых санкций против Белоруссии.

«Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно определить все критерии – что именно мы можем сделать, и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке на благо народа Белоруссии. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам нефти – это еще только предстоит определить. Выборы только состоялись, и мы должны понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем», – резюмировал глава Госдепа.

Столь уклончивые ответы главы американского внешнеполитического ведомства, по всей видимости, объясняются опасениями Вашингтона, что в случае жесткого наезда на Лукашенко у того не останется выбора, кроме как начать полноценную интеграцию с РФ, от которой белорусский президент в последнее время уклонялся под разными предлогами.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Помпео посетил Белоруссию, где провел встречу с президентом Лукашенко. По итогам этой встречи было объявлено, что Белоруссия начинает импорт американской нефти.