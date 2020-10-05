Арестованная в Херсоне учитель русского языка вышла на свободу

05.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Обвиняемая СБУ в госизмене преподаватель из Херсона Татьяна Кузьмич вышла на свободу.

Об этом в своем блоге сообщила украинская правозащитница, адвокат Елена Бережная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бережной, за Кузьмич внесли залог в размере более полумиллиона гривен, благодаря чему она смогла выйти из СИЗО, однако уголовное дело продолжает расследоваться.

«Арестованная 20 августа в Херсоне учитель русского языка Татьяна Кузьмич, которая возглавляет ОО «Русская национальная община «Русичъ» , сегодня вышла на свободу. Неравнодушные наши граждане внесли за неё залог в сумме 560 тысяч гривен . Наш Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной продолжит защиту Татьяны. Она не сломлена и вместе с адвокатами докажет абсурдность, предъявленных СБУ обвинений», – написала Бережная.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, о том, что Татьяну Кузьмич арестовали из-за посещения Крыма. По данным украинских спецслужб, находясь на полуострове в 2015 году она была завербована ФСБ и шпионила в пользу России.

В защиту Кузьмич выступил МИД России, заявив о репрессиях русскоязычных граждан на Украине.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в своем блоге отмечает, что Татьяна Кузьмич известна своей активной деятельностью в популяризации русского языка на Украине.