Арестович анонсирует крупную провокацию в Донбассе

Новости Украины

Москва якобы не имеет никакого серьёзного военного преимущества над Киевом, и потому не будет нападать на Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Фейгин Live» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При всём так называемом превосходстве российской авиации мы видим, что даже на учениях они валятся направо и налево. Девять самолётов за месяц потеряно. Можете себе представить, что будет, когда они попытаются перелететь украинскую границу и воздействовать на наши войска. Они будут сыпаться с неба как град. И они это прекрасно знают.

Они, во-первых, для оказания на нас давления преувеличивают количество боеготовых самолётов. Они говорят 600 или 500, это сразу можно делить на два. А во-вторых, представьте себе размеры территории – эти самолётики будут размазаны, одиночные удары, по которым будет работать всё, что есть. А на Украине 57 батарей ПВО, и ещё несколько наземных полков, прикрывающих наземные войска», – сказал он.

Арестович подчеркнул, открыто Россия не нападёт якобы потому, что ВСУ слишком сильны и способны нанести армии РФ непоправимый ущерб.

«Сказать, что это будет прогулка – это было бы напрасно. Их ждут большие неприятности. И они это прекрасно знают, что результатом использовать главный свой козырь – авиацию – будет потеря боеспособности российской армии на несколько лет. Они не могут этого себе позволить. А Калининград, Кавказ, Сирия, Центральная Азия, бесконечные африканские войны. Поэтому российские военные, прекрасно понимая, о чём идёт речь, удерживают политическое руководство от этого шага», – добавил советник главы ОП.

В связи с этим он выразил уверенность, что в ближайшее время в Донбассе случится очередная провокация, и уже традиционно заочно обвинил в ней Россию.

«У них сейчас общая мысль примерно такая – давайте очередную провокацию в ОРДЛО. Она должна быть внезапной. Например, попытка захватить очередной перекрёсток. Крупная операция не пройдёт, даже с применением российских вооруженных сил», – резюмировал Арестович.

Напомним, накануне в Донецке заявили, что украинские националисты планируют осуществить ряд терактов в крупных городах своей страны, чтобы обвинить в них Россию и подготовить соответствующий фон для грядущих переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена в конце августа.