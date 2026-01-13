Арестович едва не поперхнулся, услышав о «преимуществе» украинской армии над российской

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина уступает России по различным видам вооружения в четыре раза.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом.

Один из подписчиков канала задал вопрос, почему ВСУ, якобы имеющие преимущество в лично составе и вооружении, постоянно отступают.

Этот вопрос удивил гостя эфира.

«Чего-чего? У нас преимущество в личном составе и вооружении? Отношение по количеству вооружения один к четырём не в нашу пользу. А по артсистемам, по бронетехнике, по авиации, по всему остальному, это средняя цифра, – четыре. А по личному составу, ну, наверное, у нас 250 максимум 300 тысяч против 700 тысяч на линии фронта. Вот поэтому и отступают», – сказал экс-советник ОП.

По его словам, в украинской армии лишь на бумаге числится миллион человек.