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14.11.2021 21:49
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
миграция, Политика, Украина
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Арестович: главная цель миграционного кризиса – Украина

Новости УкраиныГлавной целью миграционного кризиса на белорусско-польской границе якобы является захват Украины российскими войсками. Об...

Главной целью миграционного кризиса на белорусско-польской границе якобы является захват Украины российскими войсками.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это только начало кризиса на польско-белорусский границе, он будет только усиливаться. Лукашенко заявил, что туда перебросили оружие и боеприпасы с Донбасса. Скорее всего, они планируют довести дело до стрельбы. А когда НАТО и ЕС погрузятся в управленческий кризис, перенести все усилия на Украину.

Россияне создают отсечный фланг НАТО для того, чтобы НАТО не мешали им осуществлять давление на Украину. Откажется ли это давление реальным с попытками ввести войска, либо это будет шантаж и угрозы с комплексом дезинформации? Но с военной точки зрения, как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Белоруссией – операция началась, а главной целью является Украина», – сказал Арестович.

Напомним, ранее в Минске заявили, что Польша неадекватно реагирует на миграционный кризис у своих границ, сосредотачивая там не пограничные и полицейские силы, а войска.

Кроме того, раньше в Минске заявили, что НАТО усиливает военное присутствие у границ стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности, впереди маячит новая гонка вооружений, а мир скатывается в хаос.

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