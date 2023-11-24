Арестович предлагает повторить трюк с Мединским и Слуцким в Стамбуле

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В руководстве России есть люди, готовые на новую попытку заключения соглашений с Украиной по аналогии с сорванной сделкой в Стамбуле весной 2022 года.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского пропагандиста – иноагента Евгения Киселева заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По словам Арестовича, он был бы готов участвовать в таких переговорах с российским руководством, поскольку уже был участником встречи в Стамбуле.

«У меня есть, что ему предложить. Я могу сказать, что давайте вместе проанализируем причины, которые привели к войне. И спрошу его, как он мог бы видеть компенсацию этих причин. Так, чтобы Россия не чувствовала, что ей и ее национальной безопасности угрожают. И вместе поискать решения. Вы не забывайте – я был участником Стамбульской переговорной группы, военную подгруппу возглавлял, одну из четырех, которая там была. И я прошел весь стамбульский документ от начала и до конца, прекрасно знаю, что на самом деле в России есть люди, которые готовы заключать перемирие на взаимовыгодных условиях. То есть, они готовы учитывать национальные интересы Украины. Они тогда были готовы и сейчас готовы, сегодня Путин это заявил», – подчеркнул Арестович.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что на переговорах в Стамбуле российская сторона была готова заключить с бандеровским режимом невыгодный для себя договор, однако даже такое соглашение не позволил подписать Запад подконтрольным ему чиновникам в Киеве.

«В Стамбуле был выработан проект договора с большими уступками со стороны России, но на этом переговоры прекратились. Почему не пошли дальше? Потому что, скорее всего, Украина эти решения уже не принимала тогда», – утверждал Лукашенко.