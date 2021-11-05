«Армии кремлёвских ботов срывают вакцинацию по всему миру» – в Киеве паника

05.11.2021 20:42 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В срыве прививочной кампании на Украине якобы виновата Россия, которая с помощью многотысячных армий ботов промывает мозги населению всего мира.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила руководитель отдела Центра стратегических коммуникаций Мария Сагайдак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году агенты влияния Кремля на Украине активно работали над срывом иммунизации, активно таргетировали все вакцины, подрывали доверие к здравоохранению. Основное их направление заключалось в том, чтобы подорвать доверие против вакцин как таковых, не только против коронавируса», – вещала она.

В свою очередь, аналитик Мирослава Маркова подчеркнула, что Россия якобы срывает прививочную кампанию по всему миру.

«Если посмотреть самые свежие сюжеты на российском телевидении, то они называются – «Pfizer» подходит не всем и причиняет ужасные побочки», и так далее.

Также хотелось бы вспомнить, что российская дезинформация в плане вакцин направлена не только на Украину. Информационные кампании, которые фиксировались в мире, о том, что западные вакцины являются опасными – тут главными пропагандистами являются российские агентства «Спутник», «RT».

И тут важно вспомнить огромную информационную кампанию, которая сопровождает продвижение «Спутника», и о том, что в каждой стране готовятся адаптировать к местной политической ситуации, когда пытаются связать отказ от использования «Спутника» с якобы русофобией», – рассуждала она.

По мнению «аналитика», для реализации своих замыслов Москва использует целые армии ботов.

«Также большой источник распространения фейков – это огромное количество ботоферм, тысячные армии ботов, которые распространяют сообщения. И сотни аккаунтов в Facebook, которые работали на разных платформах и целились на аудиторию Восточной Европы, но и Латинской Америки, Индии и США, То есть, это всемирная кампания», – разошлась Маркова.

Напомним, накануне экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что из-за некомпетентных действий киевского руководства на Украине погибает от коронавируса в среднем 30 человек в час.