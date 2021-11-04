Порошенко озвучил цену Зеленского: «30 мертвых украинцев в час

04.11.2021 15:33 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинским властям хватает бюджета на всё что угодно, кроме борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом во время пленарного заседания Верховной рады заявил экс-президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За один час, пока в этом зале был Зеленский, умело 30 украинцев. Умерло из-за бездеятельности чемпиона мира по борьбе с коронавирусом паном Зеленским. Меняется третий министр обороны, а деньги идут на «велыке крадивныцтво», чтобы чемоданами заносить деньги и коррумпировать власть. Закупаются машины для зэков, чтобы бороться с оппозицией, деньги тратятся на что угодно, но на борьбу с коронавирусом денег не хватает», – возмущался Порошенко.

Напомним, ранее киевский инфекционист рассказал, что неправильные приоритеты вакцинации стали причиной катастрофического ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине.

Также отмечалось, что из-за некомпетентности киевского руководства Украина более чем в два раза отстаёт от среднемировых темпов вакцинации от коронавируса.