Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
04.11.2021 15:33 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Политика, Украина, Финансы
Просмотров:

Порошенко озвучил цену Зеленского: «30 мертвых украинцев в час

Новости УкраиныУкраинским властям хватает бюджета на всё что угодно, кроме борьбы с коронавирусной инфекцией. Об...

Украинским властям хватает бюджета на всё что угодно, кроме борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом во время пленарного заседания Верховной рады заявил экс-президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«За один час, пока в этом зале был Зеленский, умело 30 украинцев. Умерло из-за бездеятельности чемпиона мира по борьбе с коронавирусом паном Зеленским. Меняется третий министр обороны, а деньги идут на «велыке крадивныцтво», чтобы чемоданами заносить деньги и коррумпировать власть. Закупаются машины для зэков, чтобы бороться с оппозицией, деньги тратятся на что угодно, но на борьбу с коронавирусом денег не хватает», – возмущался Порошенко.

Напомним, ранее киевский инфекционист рассказал, что неправильные приоритеты вакцинации стали причиной катастрофического ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине.

Также отмечалось, что из-за некомпетентности киевского руководства Украина более чем в два раза отстаёт от среднемировых темпов вакцинации от коронавируса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть