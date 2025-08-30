«Армия превратилась в рабов»: офицер ВСУ не доволен выездом молодняка за кордон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение офиса Зеленского разрешить выезд за границу украинским юношам в возрасте до 22 лет вызвало возмущение в армии, где десятки тысяч военных годами ждут демобилизации, которую обещают лишь после прекращения боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Киевсовета, офицер ВСУ Александр Погребисский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«18-22 года разрешили. И тут же параллельно через пару дней законодательная инициатива по невозможности смягчения наказаний при неповиновении командованию военнослужащим. Мы говорим: «Те, кто не в армии, вам 18-22, можете ехать из страны, вас никто не держит, вы классные пацаны». И возвращаемся в армию, говорим: «Вы – рабы. Слушай, что ты будешь делать и когда, сколько ты будешь в этой армии воевать», – описал он парадоксальную ситуацию.

Всё это не вызывает доверия к власти.