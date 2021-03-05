Армяне не верят ни Пашиняну, ни его оппонентам

05.03.2021, Москва, Олег Кравцов

И политическая сила армянского премьера Никола Пашиняна, и добивающиеся его отставки оппозиционеры не выражают интересы большинства граждан страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.

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По его словам, большинством общества нынешний политический кризис в стране воспринимается как конфликт бывших и нынешних элит.

«И те и другие — это меньшинство. С одной стороны — элита и те, кого она может отмобилизовать, а с другой — контрэлита и те, кто против власти. Их митинги — это очень хороший показатель: и первые, и вторые собирают кого могут. А между ними, простите за патетику, армянский народ. Люди, которые устали, апатичны, не хотят ни на какую площадь и не понимают, что они могут сделать», – говорит эксперт.

Он обратил внимание, что сейчас никто из противоборствующих сторон не предлагает никакой позитивной повестки.

«Во время пашиняновской революции 2018 года людям предлагалась пусть смешная, но позитивная программа: перестанут брать проценты за кредиты, перестанут штрафовать за дорожное движение. Сейчас программа негативная — надо убрать Пашиняна. Когда уберем, что будет? Я разбогатею? Нет. Карабах вернется? Нет. Нет позитивной программы», — резюмировал Искандарян.

Напомним, что Пашиняна оппозиция обвиняет в поражении в войне за нагорный Карабах.

Кроме того, его приказам отказался подчиняться генеральный штаб ВС Армении и потребовал отставки премьера.

В ответ Пашинян собрал свой митинг, который численно превзошел оппозиционный.