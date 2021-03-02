Пашинян стал претендентом «Оскар»

02.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Армянский премьер Никол Пашинян, отставки которого добивается отказавшийся ему подчиниться Генштаб ВС страны, вчера победил в уличном противостоянии с оппозицией.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит «Коммерсант», анализируя вчерашние митинги противоборствующих лагерей в Ереване.

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Отмечается, что созванный Пашиняном вечерний митинг собрал десятки тысяч сторонников премьера, который показал, что умеет «мгновенно вживается в роль революционера».

«Почти одновременно с акцией премьера оппозиция, объединившаяся в «Движение по спасению Родины», проводила у парламента свой митинг. И Николу Пашиняну было важно продемонстрировать, на чьей стороне поддержка. Это получилось. Массовка на площади Республики выглядела внушительней, чем антиправительственный протест.

Премьер прошел на площадь прямо из здания правительства по безопасному коридору, который заранее образовали полицейские. Он поднялся на сцену и больше часа дирижировал толпой, заставляя ее то одобрительно орать, то возмущенно гудеть, то послушно замолкать. Это походило на гипноз и больше всего напоминало митинги времен «бархатной революции» 2018 года. Играй Никол Пашинян в кино, он мог бы претендовать на «Оскар».

Если не знать, что со сцены выступает человек, который уже три года правит страной, можно было подумать, что яркий оратор — это оппозиционный лидер, поднимающий народ на борьбу с режимом», – пишет издание

Главу Генштаба Оника Гаспаряна, отказавшегося уходить в отставку, Пашинян назвал «предателем».

Кроме того, Пашинян анонсировал проведение осенью конституционного референдума по возвращению полупрезидентской формы правления.

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