Армянск избежал тотального закрытия

09.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Угроза закрытия граничащего с Украиной крымского города Армянск из-за вероятного широкого распространения новой коронавирусной инфекции не подтвердилась.

Пробы, взятые у работников и пациентов местной больницы, где ранее был обнаружен инфицированный COVID-19, не подтвердились.

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Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самое главное, что у нас по итогам взятия проб все тесты отрицательные. Это работники больницы города Армянска и пациенты. У всех взяли, кто контактировал. Слава Богу, у всех пробы отрицательные», – заявил Аксенов.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что инфицированная COVID-19 жительница Армянска вернулась из Москвы и навестила брата, который находился на лечении в местной больнице. Накануне тесты показали, что он также был инфицирован.

В результате на карантин отправились 124 пациента и персонал больницы.

Сегодня на заседании штаба также стало известно, что новых инфицированных COVID-19 в республике нет. На сегодняшний день их по-прежнему 26, из них восемь человек уже были выписаны. В Севастополе также нет новых инфицированных COVID-19, из пятерых подтвержденных пациентов четверо уже выписаны из больницы.