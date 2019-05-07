Армянские соросята пытаются кошмарить главу госбезопасности

07.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

Приходящие из Армении новости не оставляют сомнений в том, что в течение первого года новые элиты больше не являются единым фронтом разношёрстых сил, объединившихся ради свержения старой власти. Новая власть прошла стадию фрагментации, разделившись на кружки по интересам, принявшись интриговать и строить козни.

Уже наметившаяся оппозиция старается распылить силы премьера в попытках столкнуть его лоб в лоб с лидером второй по численности парламентской партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.

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Для этого возмутители спокойствия воспользовались скользким моментом нахождения во власти представителя крупного бизнеса, несмотря на запрет осуществления предпринимательской деятельности депутатами.

Пашинян и Царукян лбами сталкиваться не желают и тщательно уворачиваются от личных и межпартийных разборок. Царукян, в частности, вынужден постоянно оправдываться в стиле Порошенко: «фирмами не руковожу, бизнесом не занимаюсь, все активы отданы в слепой траст».

Вряд ли этот зародыш конфликта рванёт в ближайшее время, однако, как показывает практика, отложенная коммерческая деятельность политиков рано или поздно становится источником для раздувания политических скандалов если не на фактическом, то на эмоциональном уровне.

Куда интереснее наблюдать, как нападки соросят из окружения Пашиняна на главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванцецяна (см. заглавное фото) переходят в стадию открытой борьбы.

Глава СНБ Ванцецян обладает огромным авторитетом у властей и общества, находясь на острие борьбы с коррупцией. 18 апреля, пресс-служба СНБ распространила информацию об аресте и временном прекращении полномочий главы Государственной контрольной службы Давида Санасаряна, обвиняемого в злоупотреблениях и коррупции по ч. 1 ст. 308 УК республики.

Суть дела: 26 февраля СНБ задержала начальника управления по контролю за госзакупками Самвела Адяна и другого сотрудника государственного регулятора, ответственного за поставки медоборудования, Геворка Хачатряна, за вмешательство в тендер по закупкам оборудования для гемодиализа. Оба махинатора приходятся друг другу кузенами, а их босс Санасарян заявил во всеуслышание, что лично принимал братцев на работу и считает их образцовыми сотрудниками.

То есть, Санасарян допустил как минимум злоупотребление служебным положением, покрывая махинации своих сотрудников, являясь при этом их поручителем.

Мякотка в том, что арестованный Санасарян – человек из ближнего круга Пашиняна, напрямую связанный с клубом грантоедов-соросят, рассевшихся по тёплым и нажористым местам в обновлённой власти Армении. Кроме того, Санасарян – ещё и открытый русофоб.

В общем, руководимая Ванцецяном СНБ загарпунила крупного кита из верхнего эшелона власти, да ещё и «особу, приближённую к императору».

У наблюдателей аж в зобу дыханье спёрло от возможных вариантов развития скандала. Ещё бы, «первый пошёл». Прекрасный тест для Пашиняна: на самом ли деле для новой власти нет неприкасаемых, или «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Пашинян пока никак не прокомментировал арест соратника, отправившись вертеть шашлыки в День гражданина и общаться с посетившим Ереван российским премьером Медведевым.

Вместо него за выгораживание влипшего в скандал и уголовное преследование Санасаряна взялась влиятельная группа соросят, устроившая гевалт с персональными обвинениями главы СНБ Артура Ванцецяна в «пиаре на крови уважаемого человека».

Сам Санасарян громко гундит из застенков: «Я невиновен, все обвинения против меня сфабрикованы, СНБ должно привести доказательства, борьба за Новую Армению продолжается!»

Более прочих за освобождение Санасаряна упарываются человечки из НПО «Открытое общество – Армения», являющееся филиалом Фонда Сороса. И если против Ванцецяна поначалу шла подковёрная возня, то после предъявления обвинения Санасаряну, поднялся настоящий вой. Соросята припомнили неприкрытую ненависть арестованного к России и принялись раскручивать тему «преследования чиновника-революционера по российскому заказу».

Бензинчику в огонь грантоедской истерии подлил недавний визит Мустафы Найема в Ереван, в ходе которого патентованный майдаун был задержан армянскими пограничниками как «нежелательная персона» по запросу российской стороны, но всё-таки въехал как «одноразовый» визитёр в нарушение союзнических обязательств.

Судя по тому, как развивается скандал, в планы визита Найема в Армению не входило выступление на каком-то там восточноевропейском форуме по борьбе с коррупцией, а имела место спланированная провокация с долгоиграющим гевалтом.

После отъезда майданного ишака в украинское стойло, армянские соросята как будто с цепи сорвались, вывалив в прессу требования, одно чудесатее другого. Соросята требуют от властей уже не только прекращения уголовное преследование запомоенного Санасаряна, но также немедленной отставки главы СНБ Армении и немедленного удаления из аэропорта Звартноц российских пограничников, находящихся там по договору по усилению мер безопасности в республике.

Мол, «пока российские пограничники несут службу в армянских аэропортах, приезжающие в республику люди с хорошими лицами будут испытывать большие затруднения».

Последние несколько дней соросята раздувают истерию вокруг недавнего визита российского премьера Медведева на заседание Межправительственного совета ЕАЭС в Ереване. В ходе заседания возникла небольшая неловкость, связанная (скажем так) с неидеальным владением Пашиняном русского языка, типичным для молодых постсоветских элиток бывших союзных республик. Реплику Медведева манипуляторы на гранте пытаются выдать за «оскорбительное поведение Старшего Брата», вырывая с мясом цитаты из контекста.

Чтобы читатель смог составить собственное суждение о том, что произошло на заседании совета ЕАЭС, вызвавшего корчи у армянских майдаунов и грантоедов, предлагаем просмотреть короткий видеоролик и сделать выводы.

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Не будем приводить здесь оскорбительные высказывания, вываленные в соцсетях майданным планктоном в адрес российского премьера, но пройти мимо идиотской реакции вице-спикера парламента Армении Алена Симоняна, хрюкнувшего в сторону Медведева «самый умный, что ли?» – невозможно.

Интересно, что Пашинян назвал скандал, раздутый соросятами, «попыткой вызвать бурю в социальных сетях остатками коррумпированной системы», после чего поднятая вонь стала частично улеглась.

Хорошо заметно, что отмороженных соросят и майдаунов не устраивают игры Пашиняна в «риалполитик». Косвенно, исподволь, они наносят удары по премьеру, подталкивая его на резкий геополитический разворот, ведущий к разрыву с Россией, как это было обещано на баррикадах.

Ситуация с арестом Санасаряна и наскоками на Ванцецяна выглядит классической шахматной «вилкой» для премьера. Отстранение главы СНБ крепко ударит по имиджу армянского премьера, построенного на предвыборных обещаний бороться с коррупцией невзирая на лица и чины. Продолжение уголовного преследования Санасаряна наверняка будет расценено соросятами и системными русофобами, как объявление войны.

С другой стороны, из Еревана всё чаще доносятся слухи, будто в ближайшее время с должности секретаря Совбеза республики может слететь Армен Григорян, выкормленный Transparency International, а также сокращено поголовье грантоедов на государственной службе.

Выбор у Пашиняна, прямо скажем, незавидный. Опора на кадровый состав правительства у него невелика. Если вычесть из его состава грантоедов, то в остатке окажутся немногие люди, вроде главы СНБ Артура Ванцецяна. А вот врагов у премьера появится огромная рать. Это и армянский филиал Фонда Сороса, и Ванадзорский офис Хельсинской группы, и клуб журналистов «Аспарез», и Центр глобализации и региональных исследований во главе со Степаном Григоряном (редкий отморозок, въезд в Россию запрещён), и НПО «Союз информированных граждан», и местное отделение Transparency International, а также многие другие прикормленные Западом и прекрасно функционирующие гадюшники, выступающие основными генераторами антироссийского дискурса в Армении.

И это не считая такой «мелочи», как майданутый парламент, от поведения которого зависит работа правительства и самого премьера Армении.

В общем, маленькие республики довольно быстро достигают перепутья с камнем «Направо пойдёшь, налево пойдёшь». Куда пойдёт джигит Пашинян? Скоро увидим.