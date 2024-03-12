Атака курируемых ГУР Украины неовласовцев не имела никакой военной ценности – полковник СБУ

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Попытка прорыва на территорию РФ диверсионных групп с Украины ни к каким военным результатам не привела. Русские не будут перебрасывать войска с Купянска на Курск и Белгород.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так понимаю, планировщики не ставили результат именно в военном плане, они ставили вопрос специальной операции именно в политическом плане. Целью специальной операции была дестабилизация приграничных территорий РФ. Да, дестабилизация есть, но на тех территориях уже есть определённые войска. На территории Белгородской области где-то 1800-2000 всего личного состава РФ, и то связанного с их Росгвардией, спецслужбами и тому подобное, там вооружённых сил нет. Сам по себе этот личный состав предназначен для борьбы с теми, кто проводит специальные операции», – сказал Стариков.

Он добавил, что когда-нибудь по информационной ленте станет понятно, зачем украинское руководство это всё устроило.

«Каковы задачи, я сказал, но мы, естественно, до конца не знаем и знать не можем, потому что это спланированная операция, если бы о ней все знали, то нафига её проводить. Поэтому – для чего? Самое основное – информационная составляющая. А второе, перебросит ли туда РФ воинский контингент, например, с Купянского направления? Не перебросят. Как я сказал, они там сосредоточены, именно Росгвардия, для того, чтобы противодействовать ДРГ и тому подобному. Поэтому в военном плане – я сказал, а в спецслужбистском – посмотрим, какие будут результаты. Следите за информационной лентой, в информационной ленте вы и узнаете конечную цель проведения такой специальной операции», – путано попытался объяснить эксперт.