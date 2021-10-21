«Аукнется кровью». Теплокоммунэнерго Украины жалуются, что их ставят на колени

21.10.2021 17:00 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из-за некомпетентных и преступных действий киевской власти ранее доходные предприятия теплокоммунэнерго на Украине стали убыточными.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Ассоциации теплокоммунэнерго Украины Андрей Гнатуш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина полностью не готова к свободному рынку электроэнергии и газа, так же мы не будем готовы к рынку тепла и воды. Нас в прошлом году поставили на растяжку, запретив поднимать цену на коммуналку, в свою очередь «Нефтегаз» поднимал цену на газ . Вследствие чего самые доходные предприятия стали архиубыточными. Это привело к тому, что в ТЭЦ в период подготовки к отопительному сезону, проводить ремонтные работы и менять сети, на это просто не хватало денег. Иными словами, мы заходим в новый отопительный сезон на старых запасах мощностей», – сказал эксперт.

Он отметил, что действия правительства в энергетическом секторе закончатся печально.

«Государственные мужи, пожалуйста, не популяризируйте государственный сектор, это может аукнуться кровью . Необходимо наложить обязательства на «Нафтогаз» по цене газа для населения и бюджета. Не нужно рассказывать, что мы гордые орлы и справимся самостоятельно, отказавшись от регуляторных инструментов. Не нужно ждать пока этот карточный дом рухнул и тогда в ручном режиме разбирать эти завалы. Можно провести непопулярные шаги для того, чтобы спасти ситуацию. На рынке газа беда, газа у нас до нового года, с такими темпами использования угля у нас запасов максимум до конца ноября», – подчеркнул Гнатуш.

Также директор добавил, что «Нафтогаз» заставляет подписывать кабальные договоры с предприятиями теплокоммунэнерго, чтобы они обанкротились.

«Пожалуйста, возьмите «Нафтогаз» и не идите на их прихоти, пусть антимонопольный комитет пересмотрит договора, которые рассылаются трейдерам от «Нафтогаза», у которых, такое ощущение, что задание поставить на колени предприятия теплокоммунэнерго. Потому что, подписав эти кабальные договоры, через три года можно просто сложить ключи от предприятий на стол», – заключил Гнатуш.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что несмотря на заверения властей о готовности Украины к зиме, все понимают, что из-за нехватки угля может возникнуть дефицит электроэнергии .