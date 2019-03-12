Аваков бросает в бой свою ЧВК

12.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Президенту Украины Петру Порошенко нужно срочно усиливать свою охрану, иначе ему придется несладко от националистов, которые уже заявили, что будут «кошмарить» его митинги.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила киевский адвокат и общественник Татьяна Монтян.

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По ее словам, глава МВД Арсен Аваков, контролирующий боевиков «Азова» и «Нацкорпуса», начал свою игру против Порошенко и недавние беспорядки в Киеве и Черкассах тому подтверждение.

«Аваков, имея свою мощнейшую, по нашим меркам, ЧВК, явно не собирается просто так сливаться с поста министра МВД и позволять Порошенко, с которым у него давний конфликт, переизбираться на второй срок. Даже, несмотря на то, что американцы и европейцы все чаще и прямолинейнее требуют у Авакова не выпускать на улицы штурмовые отряды, «Азов» на улицу вышел. И с первого выхода все стало еще веселее – помитинговав пару часов в Киеве и наваляв отреформированной полиции на Банковой под Администрацией президента эпичных люлей, «Азов» поехал ловить Пороха в Черкассы.

Далее произошло чудесное событие – 40-50 нациков без каких-либо препятствий прошли бодрым маршем по центру Черкасс, скандируя всякие речовки в мегафон. И абсолютно беспрепятственно проникли на митинг. Прямо в аккурат, когда там со сцены вещал Петюлька.

Без всяких препон отряд нациков, продолжая орать в мегафон всякие речовки, прошел через всю толпу народа и лишь под сценой уперся в нечто похожее на оцепление полиции. Петюлька, какой ты жлоб, не жлобись на охрану иначе тебе п…да… Если Петюлька не найдет к следующему митингу реальных бойцов, способных противостоять Нацдружинам Авакова, ему лучше вообще не лезть общаться с народом», – заявила Монтян.