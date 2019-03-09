Боевики Авакова вышли в центр Киева – Нацкорпус кошмарит Порошенко

09.03.2019, Киев, Владимир Гладков



Несколько тысяч националистов вышли на митинг в центр Киева с требованиями наказать виновных фигурантов скандала с закупками по завышенным ценам контрабандой в РФ комплектующих для украинской армии.

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Мероприятие организовали боевики подконтрольного главе МВД Украины Арсену Авакову «Национального корпуса» – политического крыла нацбата «Азов».

Главарь «Нацкорпуса» и один из основателей «Азова», «белый вождь» Андрей Билецкий, выступая на майдане, заявил, что у президента Украины Петра Порошенко есть неделя на то, чтобы наказать виновных в разворовывании оборонки. Требования были выдвинуты простые – «посадить Свинарчуков» с конфискацией имущества.

«У тебя есть неделя до следующей субботы выполнить наши требования», – обратился Билецкий к Порошенко.

В противном случае лидер «Нацкорпуса» пообещал приходить на «их проплаченные митинги», намекая на предвыборные акции Порошенко.

Далее националисты с майдана отправились на Банковую к Администрации президента, где их ждала полиция. Кроме стычек в самом начале, когда митингующие зажгли дымовые шашки, а правоохранители применили газ, столкновений, которые могли бы привести к серьёзным волнениям, не было. Более того, националисты обклеивали каски полиции наклейками против «Свинарчуков».

Инициативу в свои руки снова взял Андрей Билецкий. «Белый вождь» влез на внедорожник с громкоговорителем и объявил об изменившихся планах.

«Слава Украине! Слава нации! Что мы знаем на данную минуту: Порох с Администрации свалил и оставил только двадцатилетних пацанов в дебильных касках. Видите, у некоторых наклейки «антисвинарчуков» – я думаю, что большинство из них прекрасно понимают и поддерживают всю эту историю. Он думает, что это так прокатит сегодня. Тогда раскроем маленький секрет: он сейчас поехал в прекрасный украинский город Черкассы рассказывать про новую армию и свои шикарные достижения. Только всегда забывает сказать о судьбе Свинарчуков и когда они сядут в тюрьму», – митинговал Билецкий.

«Сейчас сделаем следующее: все, у кого есть возможность, кто приехал, у кого есть транспорт – мы собираемся и едем на Петин митинг в Черкассы, и там мы у него спросим, что будет со Свинарчкуками. И там будет тяжеловато – четыре тысячи тут полицейских, четыре тысячи в Козине (где дом Порошенко – ред.), восемь тысяч человек, две полноценные бригады ВСУ охраняют сегодня частную собственность Порошенко. Окей, мы поедем сами и спросим, когда сядут Свинарчуки? Едем? Слава Украине! Слава нации!» – призвал националистов «белый вождь».

Чуть позже в телеграмм-канале «Национального корпуса» появилось объявление.

«Друзья, кто имеет свободный транспорт – присоединяйтесь к нам! Встречаемся в Черкассах в 17:00 возле дворца «Дружбы народов», б-р Шевченко, 249», – написали националисты.