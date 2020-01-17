Аваков идет напролом, не боясь даже Сороса – Тягнибок

17.01.2020, Львов, Вадим Москаленко

Монокоалиция президента Украины Владимира Зеленского, на самом деле, состоит из случайных людей с различными интересами, поэтому они занимаются уничтожением его партии для завоевания собственного авторитета и продвижением интересов собственных кланов.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил главарь праворадикальной партии «Свобода» (запрещена в РФ) Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они вообще не понимают, что делать и как, как менять экономическую ситуацию в стране. Они признали, что укрепление национальной валюты было искусственным, которое под собой не имеет никакого экономического основания. Весь мир увидел, что никакие реформы они не делают. Они подстраиваются под какие-то цифры для самопиара, чтобы потом рассказывать гражданам Украины и всему миру о своих реформах.

Я понимаю, что идет внутренняя борьба, ибо команда Зеленского была собрана из различных источников. Это команда случайных людей, они никогда не были в политике, но они относятся к различным олигархическим кланам: клан Пинчука, клан Коломойского. Некоторые смогли самостоятельно пролезть во власть, некоторые через авторитет Зеленского», – рассуждает Тягнибок.

При этом националист высказал мнение, что за кассетным скандалом с Алексеем Гончаруком стоит глава МВД Арсен Аваков, давно претендующий на пост премьер-министра, и не боящийся на своем пути строить козни даже людям Сороса.

«Гончарук был представителем группы Сороса. Это не является тайной. Большая группа украинских чиновников относятся туда и отстаивают интересы этого мирового клана. Очевидно, что пришло время других групп, которые в окружении Зеленского желают побороться за свое представительство и свои кандидатуры на различных должностях.

Активно говорят, что Аваков претендует на пост премьер-министра, но есть и иные кандидаты на эту должность. Очевидно, что они себя не ощущают членами единой команды и позволяют себе делать такие публичные критику и выпады, которые компрометируют друг друга», – резюмировал Тягнибок.

Напомним, пресс-служба офиса Владимира Зеленского сообщила, что ставший фигурантом скандала с прослушкой премьер-министр Украины 35-летний Алексей Гончарук, считающийся представителем лагеря грантоедов-«соросят», подал заявление об отставке.