«Вон из Украины!» – свидомые не поверили оправданиям крымского перебежчика

17.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Выдворенный из Крыма на Украину журналист Евгений Гайворонский, занимавший в 2014 году активную пророссийскую позицию, неудачно попытался оправдаться в эфире меджлисовского телеканала «ATR», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, пропагандист прокомментировал записанный в 2014 году сюжет российского телеканала «НТВ», где он, в футболке с Владимиром Путиным и российским триколором в руках, восхищается воссоединением Крыма с Россией.

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«Это была набережная Ялты, и я подумал, чего бы такого прикольного исполнить, чтобы по телевизору показали. Ну, в общем-то, и исполнил.

Я понимаю, что это была большая глупость, но в прошлом году я извинился перед всеми. Я считаю, что извиняться нужно один раз, извинения я принес уже год назад…», – отрезал беглец.

Отвечая на колкие вопросы ведущего, Гайворонский попытался убедить всех в своей идейности и «искреннем» разочаровании российской властью в Крыму.

«На самом деле, по деньгам у меня было бы все хорошо, если бы я остался с россиянами, потому что мне близкие генерала Туманова предлагали сделать другой паспорт, с другими цифрами, подходили бизнесмены и говорили: «Аксенов дебил, своими руками сделал нам врага Русского мира. Давай мы тебе тысяч пять долларов дадим, и ты будешь сидеть и молчать, потому что реально больно, большие репутационные потери Россия несет».

Я все эти предложения отверг, потому что это вопрос духовного роста, осознания происходящего, и я понимаю, что нормальное будущее возможно, если мы всю эту оккупацию ликвидируем, и будет такой же свободный мир, как в Украине, потому что у России нет будущего, это реально тюрьма», – вещал «крымчанин».

При этом Гайворонский признался, что начал называть Крым «оккупированным» только с марта 2019 года.

«У меня позиция была раньше марта 2019 года. Я много расследовал в Крыму, боролся с ОПГ во власти, и у меня возникла идея развалить их внутри, стравливать их друг с другом – «кейс Туманова», который закрывал Ростенко и которого я возил по Южному берегу Крыма, передавал ему документы, показывал, где что делали Ростенко и Аксенов. И мне Туманов сказал, что по Ростенко и Аксенову 100-процентная статья «Бандитизм», и им светят очень большие сроки…

У меня на какой-то период даже была мысль, что все эти задержания – это фейк, что Аксенов создает имидж зла, чтобы отвлечь внимание от своего воровства и коррупции. И только потом я понял, что люди страдают, что их задерживают», – оправдывался пропагандист.

Однако националистически настроенные украинские телезрители не поверили речам беглого конформиста, назвав его «дерьмом», которому следует убраться из страны.

«Нечего сюда ехать. Пошел вон из Украины. Дети понимают, что такое Украина, что такое родина и что такое предательство. И нечего теперь замыливать всем глаза, уши и сыпать эту грязь. Не нужны нам такие предатели Украины, иди целуйся с Путиным. Из-за таких, как ты, погибли ребята, сидят в тюрьмах, многих татар в Крыму убили. И такая шваль, как ты, которые заселились в Украине и Крыму, в России – их хватает, нечего им делать в Украине.

Чтобы такие как я – не поднимались и не душили, убирайся отсюда, нам хватит дерьма здесь, самим бы справиться с тем, что осталось. Показываешь себя теленочком. Ты предатель, ты предал, и ты ничтожество, на тебя смотреть противно, не то, что разговаривать и слушать на каналах», – заявила позвонившая в студию пожилая киевлянка.

Напомним, ранее объявивший себя жертвой «излучателей ФСБ» Евгений Гайворонский также заявил, что является высококлассным специалистом по информационным технологиям и предложил повлиять на сознание крымчан, заручившись поддержкой украинских спецслужб.