Спектакль для лохов: Украинский премьер-«соросенок» подал заявление об отставке

17.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Ставший фигурантом скандала с прослушкой премьер-министр Украины 35-летний Алексей Гончарук, считающийся представителем лагеря грантоедов-«соросят», подал заявление об отставке.

Об этом сообщила пресс-служба офиса Владимира Зеленского, пообещав рассмотреть заявление, после чего обнародовать результаты.

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Сам Гончарук обнародовал заявление, в котором нахваливает сам себя за якобы имеющиеся экономические успехи, клянется в верности президенту, а опубликованные в Сети записи прослушки называет монтированными.

Заявление об отставке может быть хитрым трюком. Такой сценарий сразу же после начала «кассетного скандала» публиковала киевская журналистка Соня Кошкина.

«По-хорошему, Гончаруку следовало бы поступить так. Выйти на трибуну, стукнуть кулаком и сказать: давайте, голосуйте за мою отставку! Вперёд и с песней! Дерзните, отправьте весь Кабмин в статус и.о.; запустите коалициаду – со всеми последствиями, ввергните страну в хаос и т.д. Грозно так. И обязательно вот, чтоб кулаком, да.

Ну, пару десятков «за», конечно, набралось бы. Оппоблок и те десять (целых десять, ага) Слуг, которые только что на фракции поддержали идею отставки. Голосования добился Дубинский, все десять голосовавших – из орбиты Игоря Валерьевича Коломойского.

Что получил бы премьер, решись пойти вот так, ва-банк? А) подтверждение годичного иммунитета; Б) укрепление авторитета (который у него, скажем честно, так себе)», – описывала сценарий Кошкина.

Вполне возможно, что именно в этом и заключается план Гончарука. Во всяком случае, известие о готовности уйти в отставку было специально озвучено перед началом пятничного заседания Верховной рады, когда там традиционно проходит «час вопросов к правительству».

С тем, что происходящее похоже на спектакль, соглашается и киевский телеведущий Владимир Полуев. Он напоминает, что заявление Гончарука про отставку не имеет юридической силы – премьер-министр, согласно статье 115 Конституции Украины, заявляет о своей отставке Верховной Раде, а не президенту.

«В 2014 Яценюк писал заявление об увольнении с поста премьера. Не нашлось голосов. Досидел в разных кабминах до 2016-го. В 2017-м ВР голосовала за отставку Авакова. Насобирали аж 31 голос. Работает министром до сих пор. Ну и летняя эпопея с отставкой Богдана. Заявление было, Богдан благополучно работает по сей день. Пока история с увольнением Гончарука напоминает спектакль. Заявление написано президенту – де-юре это вопрос парламента. Соответственно в ВР бы это заявление и должно было поступить», – отмечает Полуев.

«По состоянию на вчера вечер у Зеленского не было решения относительно того, убирать Алексея или нет. В ближайшие дни будут идти торги в Раде между заинтересованными в отставке группами влияния, как отмобилизовать необходимое количество голосов. Если они наберутся, и это предъявят Зеленскому, то тогда ситуация может измениться», – сообщает политолог Юрий Романенко.

«Я не верю, что Гончарука сейчас отправят в отставку. Он еще не отбыл срок «козла-отпущения»,ведь на кого-то надо будет повесить все провалы Зеленского и его ближайшего окружения. Правда, власть зашкваривается настолько быстро, что скоро будут нужны политические отставки и отвлечение внимания», – рассуждает киевский юрист Андрей Смолий.