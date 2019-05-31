Аваков отказался от выборов, чтобы остаться министром при Зеленском

31.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказался от участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом он сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аваков добавил, что намерен сконцентрироваться на выполнении своих министерских обязанностей и обеспечить безопасность на выборах.

«Демократия – это прежде всего безупречная процедура! МВД готово ее обеспечить. Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины.

Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной служб – по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах. Мы обеспечим законные и честные, прозрачные выборы, легитимность результатов, безопасность участников и избирателей», – пообещал Аваков.

Ранее близкий к отставному президенту Петру Порошенко политолог Владимир Фесенко заявил, что новому главе государства Владимиру Зеленскому в парламенте может оказать помощь та часть партии «Народный фронт», которая ориентируется на главу МВД Арсена Авакова.

Также он сообщал, что являясь довольно влиятельной фигурой на украинской политической арене, глава МВД Арсен Аваков будет играть немаловажную роль в будущих кабинетных перестановках при президенте Зеленском.

Исходя из этого, можно предположить, что Аваков рассчитывает сохранить свою должность и после перевыборов, тем более что о нем тепло отзывался олигарх Игорь Коломойским, которого связывают с президентом Зеленским.

Кроме того, Аваков в ходе выборов президента фактически играл против президента Порошенко.