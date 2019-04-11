Зеленский сделает Авакова слугой «Слуги народа»

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Являясь довольно влиятельной фигурой на украинской политической арене, министр МВД Арсен Аваков, в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах, будет играть немаловажную роль в будущих кабинетных перестановках.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что в этот переходной период Арсен Борисович будет одной из наиболее заметных и влиятельных фигур, которая будет взаимодействовать и с новым президентом, если им станет Зеленский, в правительстве, естественно, останется, и с парламентом есть тоже связи. Но вот где он будет в конфигурации будущих парламентских выборов, для меня тоже загадка. Я не удивлюсь, скажу так, если в итоге он окажется в списке «Слуги народа», – отметил он.

На реплику журналиста о возможности Авакова быть также кандидатом на пост премьер-министра при президенте Зеленском, эксперт заметил, что для сохранения имиджа партии «Слуга народа» как молодёжного и нового образования, необходима иная фигура. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов ещё и Юлию Тимошенко, которая будет также рваться к заветному креслу.

«Одним из возможных кандидатов. Хотя, опять-таки, на эту роль и Юля (Тимошенко – прим. ред.) будет претендовать, и кто-то может быть из технократов, которых мы сейчас не знаем. Потому что, опять-таки, если «Слуга народа» сохранит хорошие рейтинги, то думаю, что не Авакова они будут двигать в премьеры, он может стать там неким «первым вице-премьером», или что-то такое, а вот какого-то молодого технократа, для того, чтобы поддержать имидж партии нового поколения, партии «новых и молодых», – подытожил Фесенко.