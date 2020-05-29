Аваков отрапортовал Зеленскому по бойне в Броварах: Валит вину на местную полицию

29.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Министр МВД Украины Арсен Аваков, чье ведомство второй раз за последние дни оказывается в центре скандала (сначала изнасилование подозреваемой под Киевом, а сегодня – массовая перестрелка в Киевской области, на которую опоздала полиция), устроил публичный отчет перед президентом Владимиром Зеленским.

Аваков признал, что ситуация в Броварах недопустима, к местной полиции будут большие вопросы.

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«Одна из групп пришла с помповым ружьем, в том числе, с «резинами» и дробовиками. Вторая группа пришла просто без оружия, нанятая другой группой. Началось столкновение, условно говоря, местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешними перевозчиками, которым отдали теперь значительную часть этих маршрутов», – заявил министр.

«А что, полиция не знала, что там происходит? На видео видно, что полицейских там нет», – спросил Зеленский.

«Не было, да, – признал Аваков. – Это была неожиданная ситуация. Люди были свезены обычным образом к маршрутным развозкам, когда начинают люди стекаться и начинают работать маршрутные операторы. Поэтому квалифицировали, что это своз обычных работников, водителей и так далее».

«Но мы сейчас хотим закончить операцию, и у меня есть большие вопросы к броварской полиции. Как пропустить такое реагирование, это недопустимо», – пообещал глава МВД.

«Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу, чтобы мы нашли заказчиков. Я думаю, это очевидно. Я видел видео, где в окна попали выстрелы, там очень много всего, чтобы вы на местах разобрались, помогли людям, которые попали в эту ситуацию», – распорядился президент Украины.

Ранее известный киевский адвокат Валентин Рыбин заявлял, что, учитывая последние скандалы вокруг полиции, «Судьба дарит Зеленскому шанс отправить Авакова в отставку».