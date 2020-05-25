25.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Криминал, Политика, Сюжет дня, Украина
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У Зеленского появилась возможность отправить Авакова в отставку


В Киевской области по факту изнасилования и избиения задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля – надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему насилием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент следователями ГБР готовится сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Произошедшее на своей странице в Facebook прокомментировал киевский адвокат Валентин Рыбин. «Судьба дарит Зе шанс отправить Авакова в отставку!» – написал он.

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