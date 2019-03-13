Аваков в ярости: «Азов» выходит из-под контроля

13.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Глава МВД Украины Арсен Аваков был в ярости, узнав, что боевики политического крыла полка «Азов» – «Национального корпуса» на минувших выходных пошли на штурм кордонов полиции, пытаясь прорваться к Петру Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала украинского политолога Юрия Романенко заявил депутат Верховной Рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из многих источников, которым я склонен доверять, несется о том, что Аваков не в восторге от произошедшего в Черкассах, это мягко сказано. А на самом деле, говорят, был в ярости. Насколько я понимаю, независимо от симпатий и антипатий к лидерам гонки, проблема в том, что раскачка ситуации внутри страны будет 100-процентно не в пользу ни одного из кандидатов, это в пользу внешних факторов, в пользу России, кого угодно, но не для нас.

Поэтому, я думаю, после того, как били полицейских, я могу сказать, что парамилитарным образованиям будут прижимать возможности. Полиция в ближайшее время будет очень жестко отвечать на любые провокации», – резюмировал нардеп.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что столкновения с полицией боевиков «Национального корпуса» – сбой первоначального плана главы МВД Арсена Авакова.

Также сегодня «ПолитНавигатор» сообщал о том, что президент Петр Порошенко в Житомире после выступления под крики «Позор!» от националистов устроил выволочку руководству Нацполиции.