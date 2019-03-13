Порошенко в ярости зашипел на полицаев, не сумевших его защитить от нациков

13.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Петр Порошенко в Житомире после выступления под крики “Позор!” от националистов устроил выволочку руководству Нацполиции.

Об этом пишет “Украинская правда”, ссылаясь на разговор с сотрудниками МВД Украины, по словам которых, досталось заместителю главы Нацполиции Александру Фацевичу и руководителю Нацполиции в Житомирской области Вячеславу Печененко.

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Собеседники издания рассказали, что президент раздраженно кричал, почему полиция не трогала националистов и не отобрала у них плакаты, а когда Печененко пытался объяснить Порошенко, что формально “Нацкорпус” ничего не нарушал, президент “вскипел, выгнал Славу из комнаты”.

“Фацевич встал и говорит, что это была его команда: не трогать никого и не провоцировать. Порошенко зашипел, оттянул Фацика в угол и начал прессовать, что вот, мол, команды Авакова слушаешь, а я – президент, ты должен меня охранять! Фацевич был очень впечатлен уровнем разговоры”, – сообщили источники в МВД.

Кроме того, УП пишет, что в понедельник Порошенко попытался выйти на контакт с главой МВД Арсеном Аваковым, но тот не ответил, а вместо этого пошел на телеэфир, где продемонстрировал, как команда президента готовит фальсификации на предстоящих 31 марта выборах.

О том, что происходило в Житомире на митинге Порошенко, можно прочитать в нашем материале «На х#р томос!» – нацики наехали на очередной митинг Порошенко».

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, боевики Нацкорпуса обратили в бегство президента на митинге в Черкассах.