Аваковский Геращенко не согласился с порошенковской

26.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ не является катастрофой для Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил близкий к главе МВД Украины Арсену Авакову депутат Верховной рады Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо делать из этого трагедию. У нас в Украине гипертрофированно отношение к Парламентской ассамблее Совета Европы. Это просто совещательный орган, говорильня, где депутаты из разных стран собираются четыре раза в году и обсуждают текущие вопросы. Этот орган не принимает никаких решений. Для нас важно сохранение режима экономических санкций. Экономические санкции поддерживаются решениями государств – США и членов Евросоюза. Поэтому для нас вот это важно. Вопрос возвращения России в ПАСЕ – это не хорошо, но не могу сказать, что это катастрофа для нашей страны», – заявил Геращенко.

Ранее член украинской делегации в ПАСЕ и соратница экс-президента Порошенко Ирина Геращенко заявила, что в Европе начинает «сыпаться архитектура санкций», наложенных за последние пять лет на Россию.

Также в Верховной раде признали, что Россия с лихвой компенсировала потери от санкций, заключив прямые экономические договора со странами-членами ЕС.